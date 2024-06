Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda od środy niespokojna

Powracające w środę do naszego kraju niebezpieczne zjawiska pogodowe to efekt napływu bardzo gorącej , lecz również wilgotnej masy powietrza.

O ile obecnie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami w łącznie dziesięciu województwach, to już niedługo te same alerty IMGW swoim zasięgiem obejmą cały nasz kraj.

Upał i burze: będzie ich coraz więcej

W całej Polsce w ciągu dnia trzeba się liczyć z temperaturami od 27 do 31 stopni Celsjusza . Miejscami upał może być jeszcze większy i lokalnie niewykluczone są nawet wartości sięgające 33 stopni .

Oprócz upału w czwartek mocno we znaki dadzą się nam również burze . Z ich powodu w połowie kraju mają obowiązywać alerty pierwszego i drugiego stopnia.

Burze mogą przynieść silne opady , sięgające 40 mm , a lokalnie również grad. W ich trakcie powieje też silny wiatr , osiągający 70 km/h , a na zachodzie do 85 km/h .

Fala gorąca i burz przetoczy się przez Polskę

Wiele wskazuje na to, że najcięższym pogodowo dniem będzie piątek . To właśnie wtedy według specjalistów burze i upały opanują całą Polskę .

Drugi stopień ostrzeżenia przed upałami prognozowany jest na ten dzień we wszystkich województwach . Wolne od nich będą tylko południowe krańce Polski oraz powiat pucki na Pomorzu.

W piątek nie unikniemy więc niebezpiecznych warunków. Upały sięgną 33 st. C , a miejscami może być jeszcze nieco goręcej. Jednocześnie podczas burz trzeba się liczyć z gradobiciem oraz porywami wiatru osiągającymi do 80 km/h .

Prognoza pogody na weekend nie uspokaja

Szczyt fali upałów przypadnie na weekend . Co prawda obecna prognoza zagrożeń na sobotę przewiduje alerty pierwszego i drugiego stopnia tylko w województwach podlaskim , lubelskim , świętokrzyskim , podkarpackim i małopolskim , to na pewno nie będzie można się zrelaksować.

W sobotę i niedzielę na wschodzie i południu kraju wciąż możliwe będą przelotne opady i lokalne burze z gradem. W pierwszej połowie weekendu upał w okolicach 30 st. C skupi się na wschodzie, jednak niedziela będzie jeszcze gorętsza: wtedy w centrum i na południu może być 33-34 st. C, a miejscami może być nawet do 35 stopni Celsjusza.