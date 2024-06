Niedziela przyniesie chwilową stabilizację. Na ogół będzie pogodnie, a większego zachmurzenia czy deszczu można spodziewać się na północy kraju.

Termometry pokażą tam maksymalnie 16 st. C. Z kolei na południu można spodziewać się nawet do 26 st. C.

Prognoza pogody na przyszły tydzień. Idą upały

Podobnie będzie w poniedziałek z temperaturami od 21 st. C do 25 st. C. Nad samym morzem nieco chłodniej, bo około 17-18 st. C. Tego dnia, choć będzie nieco pochmurnie, nie są spodziewane opady deszczu. Reklama

Od wtorku szykuje się spora zmiana. Będzie słonecznie, a temperatury będą sukcesywnie rosły. Tego dnia będzie to maksymalnie 27 st. C, ale środa przyniesie już prawdziwe upały - słupki rtęci pokażą ponad 30 st. C.

IMGW zapowiada tego dnia ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami na południu kraju. Obejmą one województwa: małopolskie, śląskie, podkarpackie i świętokrzyskie.

Choć w czwartek pojawi się zachmurzenie, a nawet przelotne opady deszczu i burze, to upały nie odpuszczą. W całym kraju można spodziewać się od 29 st. C do nawet 32 st. C. Nieco "chłodniej" będzie nad morzem - 25-26 st. C

Jak chronić się przed upałem?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, jak chronić się przed upałami. Zaznacza, że najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi - w południe, a największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12 - 13.

Upały mogą doprowadzić do udaru cieplnego, który zagraża zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu. Reklama

Wysokie temperatury są szczególnie niebezpieczne dla osób powyżej 65 lat i małych dzieci. Aby chronić organizm w gorące dni trzeba pamiętać m.in. o kremach z filtrem czy piciu dużej ilości wody.

Służby niezmiennie przypominają, by w czasie upałów nie pozostawiać w zamkniętych autach dzieci, ani zwierząt.

