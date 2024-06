Z prognozy zagrożeń pogodowych przygotowanej przez synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że w środę zaczną się burze i upały . Wiele wskazuje na to, że po męczących, gorących dniach nadejdą też tropikalne noce, podczas których trudno będzie o odpoczynek.

Pogoda w nocy tropikalna, upał w ciągu dnia

Jak piszą synoptycy IMGW na swoim profilu na Facebooku "kolejne dni upłyną pod znakiem upałów, nocy tropikalnych i burz". Z pierwszą z serii nocy tropikalnych będziemy mieli do czynienia już między środą a czwartkiem . Wówczas na południowym zachodzie kraju będzie około 20 stopni Celsjusza .

Noc tropikalna to taka, w trakcie której miejscami temperatura przy powierzchni nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza . Z reguły dzieje się tak w trakcie fal upałów. Podczas nocy tropikalnej często trudno się wyspać i odpocząć po gorącym dniu.

Prognoza pogody: Upał przyniesie noc tropikalną

Tropikalna noc ze środy na czwartek będzie pierwszą z serii. Kolejna, z czwartku na piątek , również będzie bardzo ciepła, a granica 20 st. C zostanie osiągnięta na południu, południowym zachodzie oraz na północnym zachodzie. Miejscami może być nawet około 22 stopni Celsjusza .

Noc tropikalna nastąpi również między piątkiem a sobotą , kiedy to głównie w centrum może być 20-22 st. C . Bardzo możliwe, że tropikalne noce odnotujemy też na początku przyszłego tygodnia , na południu i południowym wschodzie Polski . Temperatury na tych terenach mogą wtedy sięgnąć 20-21 stopni .

Upał - jak sobie z nim radzić? IMGW radzi

Jak napisali eksperci z IMGW, warto "przygotowywać organizm do zbliżających się gorących dni i znacznego obciążenia wysoką temperaturą powietrza". Specjaliści radzą, by w trakcie fali upałów stosować się do poniższych porad, czyli: