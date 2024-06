Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda zrobi się burzowa

Burze pojawią się na południu. W ich trakcie trzeba się liczyć z przelotnymi opadami deszczu sięgającymi od 20 do 35 mm oraz lokalnie małym gradem i wiatrem osiągającym w porywach prędkość do 70 km/h . Z powodu tych zjawisk wydano ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia w południowej części województw:

Żółte alerty związane z burzami obowiązują one od godz. 14:00 do północy .

Upał na południu i zachodzie

W środę na nowo będziemy musieli przyzwyczaić się do upałów. W wielu miejscach w ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 30 do nawet 33 stopni Celsjusza. IMGW wystosowało z tego powodu pomarańczowe ostrzeżenia drugiego stopnia. W środę obejmują one województwa: