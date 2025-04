Donald Trump przejdzie badania w szpitalu. "Trzeba to zrobić"

Donald Trump uda się w piątek do szpitala wojskowego, gdzie przejdzie coroczne rutynowe badania lekarskie. "Trzeba to zrobić" - podkreślił. Prezydent USA w krótkim wpisie nadmienił też, że czuje się świetnie. Co wiadomo o zdrowiu republikanina?