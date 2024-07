Te osoby dostaną "dodatek" do emerytury. Maksymalnie prawie 1800 zł

Mama 4 plus. Dla kogo?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest przeznaczone dla osób, które spełniają określone kryteria. Aby móc ubiegać się o pieniądze z programu Mama 4 plus , trzeba osiągnąć wiek emerytalny:

Świadczenie to przysługuje matkom, które urodziły i wychowały lub wychowały czworo lub więcej potomstwa . Jeśli matka nie żyje lub nie bierze udziału w wychowaniu dzieci, o świadczenie może ubiegać się ojciec.

Pieniądze należą się wyłącznie osobom, które mieszkają w Polsce i mają tzw. ośrodek interesów życiowych w kraju przez co najmniej 10 lat (liczone od momentu ukończenia przez nich 16. roku życia).

Wysokość świadczenia Mama 4 plus

Wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego zależy od sytuacji finansowej osoby wnioskującej. Jeśli dana osoba już pobiera świadczenie niższe od najniższej emerytury , rodzicielskie świadczenie będzie uzupełniać tę kwotę do poziomu najniższej emerytury, która od 1 marca 2024 r. wynosi 1780,96 zł .

Dla osób, które nie mają prawa do żadnego świadczenia, wysokość dodatku będzie równa kwocie najniższej emerytury. Dodajmy, że kwota ta podlega waloryzacji. Przed przyznaniem świadczenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) przeprowadzi analizę sytuacji dochodowej osoby wnioskującej.

Prawo do świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca , w którym została wydana decyzja, pod warunkiem że wnioskujący osiągnął wiek emerytalny.

Aby otrzymać rodzicielskie świadczenie uzupełniające, należy złożyć odpowiedni wniosek w oddziale ZUS lub KRUS, dołączając do niego oświadczenie "o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej" .

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające jest corocznie waloryzowane . To oznacza, że jego wysokość jest dostosowywana do zmieniających się warunków ekonomicznych, aby utrzymać jego realną wartość.

Jak odwołać się od decyzji ZUS?

W przypadku nieprzyznania świadczenia lub innych niekorzystnych decyzji administracyjnych, wnioskujący ma prawo do odwołania się od decyzji w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Odwołanie należy złożyć do prezesa ZUS lub KRUS z prośbą o ponowne rozpatrzenie. Kolejna odmowa może też zostać zaskarżona w ciągu 30 dni do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem prezesa ZUS lub KRUS.