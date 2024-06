Waloryzacja kapitału emerytalnego. Na czym polega?

Dzięki tegorocznej waloryzacji osoby, które miały zgromadzone na swoim koncie emerytalnym w ZUS na przykład 500 tys. zł, mogą spodziewać się dopisania około 74,35 tys. zł, co zwiększa ich stan konta do 574,35 tys. zł. Osoby z większymi oszczędnościami, na przykład 750 tys. zł, otrzymają dodatkowe 111,525 tys. zł, co podnosi ich kapitał do 861,525 tys. zł. Takie działania ZUS mają na celu zapewnienie, że przyszłe emerytury będą odpowiadały aktualnym warunkom ekonomicznym.