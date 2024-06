Tym pracownikom przysługuje większy wymiar urlopu. Ile dni dokładnie?

Dodatkowy urlop - komu przysługuje?

Osoby z niepełnosprawnościami mogą również korzystać z innych przywilejów mających na celu ułatwienie im codziennego funkcjonowania w miejscu pracy. Zaliczają się do nich m.in. takie udogodnienia jak skrócony czas pracy, który nie przekracza 7 godzin dziennie, a także prawo do dodatkowych przerw. Pracownicy ci mają również prawo do urlopów rehabilitacyjnych, które są niezbędne do podjęcia działań terapeutycznych.