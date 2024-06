35 dni urlopu dla każdego? Związkowcy chcą rewolucji

Ile urlopu ma pracownik na umowie o pracę?

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy. Jego długość jest jednak zależna od ogólnego stażu pracy osoby zatrudnionej. Pod uwagę brane więc będą m.in. wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia, a także okresy nauki.

Obecnie urlop wypoczynkowy wynosi:

20 dni (gdy okres zatrudnienia jest krótszy niż 10 lat)

(gdy okres zatrudnienia jest krótszy niż 10 lat) 26 dni (gdy okres zatrudnienia wynosi co najmniej 10 lat)

Nie tylko wypoczynkowy. Z jakiego urlopu może jeszcze skorzystać pracownik?

Poza urlopem wypoczynkowym pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę przysługują też inne rodzaje urlopów. Według Kodeksu pracy są to urlopy: na żądanie, okolicznościowe, na dziecko i szkoleniowe. Reklama

Urlop na żądanie stanowi część urlopu wypoczynkowego i liczy on 4 dni. Udzielany jest on w dowolnym czasie wybranym przez pracownika. Osoba zatrudniona, o tym, że chce z niego skorzystać, musi poinformować pracodawcę najpóźniej w dniu początku nieobecności, przed rozpoczęciem pracy. Może to zrobić osobiście, telefonicznie lub mailowo. Należy natomiast pamiętać, że przełożony może odmówić udzielenia tego urlopu.

Urlop okolicznościowy wynosi za to jedynie od 1 do 2 dni. Pracownik może go wykorzystać w momencie, gdy w jego życiu odbędzie się istotne wydarzenie jak m.in. śmierć bliskiej osoby, wypadek, ślub, narodziny dziecka. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek z dokumentem potwierdzającym zaistniałą sytuację.

Kodeks pracy uwzględnia również urlop szkoleniowy. Udzielany jest on na podstawie umowy szkoleniowej, która spisywana jest z pracodawcą. W tym czasie pracownik ma podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Ostatnim jest urlop na dziecko, czyli może być to urlop macierzyński lub urlop rodzicielski. Urlop macierzyński wynosi 20 tygodni, a 6 z nich może być wykorzystane już przed porodem. Jeśli natomiast urodzą się bliźnięta, to ten okres wyniesie 31 tygodni. W przypadku urodzenia trojaczków lub większej liczby dzieci będzie to 37 tygodni. Reklama

Urlop rodzicielski za to może maksymalnie wynieść 41 tygodni przy jednym dziecku. Jednakże, gdy dzieci jest więcej, to przysługują 43 tygodnie. Tym urlopem rodzice mogą się dzielić między sobą.

Szykują się zmiany? Urlop wypoczynkowy może być dłuższy

Związkowcy z "Solidarności" chcą, aby został zwiększony wymiar urlopu wypoczynkowego. "Fakt" dotarł do opinii związkowców do rządowej reformy wprowadzającej program Aktywny Rodzic, czyli tzw. "babciowe", gdzie przedstawili swoje stanowisko.

Według nich obecny wymiar urlopu wypoczynkowego jest przestarzały, gdyż sięga on lat 70. XX wieku.

Związkowcy "Solidarności" w opinii podkreślili też, że istotny jest nie tylko urlop wypoczynkowy dla pracowników, ale także dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Obecnie osoby te nie mają prawa do urlopu. Wiadomo też, że opinia została przekazana do biura minister rodziny Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

Dyskusja o wydłużeniu urlopu dla pracowników na etacie była już podejmowana. Wcześniej OPZZ proponowało, żeby urlop wypoczynkowy był stopniowo wydłużany do 35 dni rocznie. Liczba dni wolnych miałaby być równa dla wszystkich pracowników. Reklama