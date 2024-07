Zgodnie z nowymi przepisami, przyjętymi przez Radę Ministrów 19 czerwca, a obowiązującymi od 1 lipca, pracownicy pomocy społecznej, pieczy zastępczej i opieki nad dziećmi do lat trzech mogą liczyć na dodatek 1000 złotych brutto do pensji.

- Cały problem polega na tym, że nowa władza nie chciała dać podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 1000 złotych, tylko chciała zaoszczędzić - ponieważ kiedy zostałoby podniesione wynagrodzenie zasadnicze, to wzrosłyby wszystkie dodatki, a kiedy wprowadzi się podwyżkę poprzez dodatek, to stawka innych dodatków nie wzrośnie. Taki dodatek można też znacznie łatwiej skasować - ten zresztą został wpisany czasowo do 2027 roku, czyli do nowych wyborów - mówi nam Szumlewicz.