TV Republika. Miłosz Kłeczek starł się z Janem Filipem Libickim

- Proszę mi nie przeszkadzać, możemy się nie zgadzać w różnych kwestiach , a to, że ja się z panem nie zgadzam, nie oznacza, że reprezentuję formację polityczną, bo reprezentuję tą stację telewizyjną. Ja mogę panu powiedzieć, że jest pan partyjnym propagandystą, gdy się nie będę z panem zgadzał. Pasuje to panu? Mnie ten poziom dyskusji nie odpowiada, więc niech się pan trzyma pewnych standardów cywilizowanej rozmowy - powiedział Miłosz Kłeczek.

- Fakt, że pan mówi o jakiś standardach... Kabaret to mało powiedziane. Cała pana, w cudzysłowie, kariera dziennikarka polegała na tym, że pan, pracując w telewizji publicznej, standardów telewizji publicznej absolutnie nie trzymał , dzięki czemu zbudował pan sobie rozpoznawalność - odpowiedział senator Jan Libicki, dodając, że "nietrzymanie standardów jest znakiem firmowym " Kłeczka.

Jan Filip Libicki wyrzucony z programu. "Nie ma zgody"

Prowadzący program odpowiedział, że "trzyma i zawsze trzymał standardy", a senatorowi nie podobało się to, że telewizja publiczna za rządów Zjednoczonej Prawicy "informowała o tym, o czym nie informowały inne kanały" i "rozbijała monopol, budując przeciwwagę dla mainstreamu III RP".

- Skoro pan dalej mnie obraża, dalej sufluje te swoje tezy, to dziękuję panu za udział w tym programie, proszę rozłączyć senatora Libickiego, bo my tu standardy trzymamy - powiedział prowadzący.

- Nie chce pan rozmawiać merytorycznie, to nie będzie pan rozmawiał w ogóle. Takie czasy, że może pan mówić, co pan chce, nawet jeżeli to jest chamskie, aroganckie, się po prostu skończyły. Nie ma zgody na chamstwo, nie ma zgody, żeby kogoś obrażać - dodał Miłosz Kłeczek.