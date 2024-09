W czwartek Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała o odrzuceniu sprawozdania finansowego komitetu PiS z wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Zatem dotacja partii będzie pomniejszona o 10 milionów złotych. Co więcej, PiS może stracić subwencję na trzy lata.

PiS traci miliony. Utworzono zbiórkę pieniędzy

- Takie nieprawidłowości różnego rodzaju są tożsame dla każdych wyborów, które pamiętam; czy był to PiS, Platforma, czy ktoś inny - powiedział w rozmowie z gazetą lider Kukiz’15.

PiS traci miliony. Kukiz zapytany o wsparcie zbiórki

Dziennik zapytał polityka o to, czy zamierza wesprzeć finansowo partię. - Ależ skąd! Przecież nie jestem członkiem ani partii, ani klubu PiS - odpowiedział.

Jako lider Kukiz'15 przypomniał, że jego ruch polityczny również potrzebuje wsparcia, gdyż od 2015 roku nie otrzymuje subwencji, przez to, że nie jest partią polityczną. Tym samym podkreślił, że gdyby nie zbiórka, partia Kaczyńskiego miałaby kłopoty.

Zbiórka na PiS po decyzji PKW. "Ponad cztery miliony"

Na uchwałę PKW o odrzuceniu sprawozdania finansowego przysługuje skarga do Sądu Najwyższego. Kowalczyk pytany, kiedy PiS zamierza złożyć skargę, odpowiedział, że "jest ona w końcowej fazie przygotowywania i w tym tygodniu powinna zostać złożona ".

- PKW wysłała w piątek do ministra finansów pismo w tej sprawie i do tej pory, nie wiedzieć czemu, nie dostaliśmy przelewu - wyjaśnił. Zdaniem Kowalczyka, "kwota ta powinna zostać wypłacona niezależnie od możliwości złożenia skargi do SN".