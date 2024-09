Zdaniem Marka Sawickiego zapowiadana przez Donalda Tuska "powszechna spowiedź ministrów" to nic innego, jak gra polityczna i wizerunkowa, którą premier miał rzekomo wdrożyć w drodze do wyborów prezydenckich.

- Chyba że w tej ocenie znów wybrzmiewa to "dobry car, źli bojarzy", a więc to jest kolejny sygnał na to, o czym mówię od stycznia nieprzerwanie, że Donald Tusk szykuje się do wyborów prezydenckich, będzie kandydował na prezydenta - ocenił marszałek senior w Radiu Plus.