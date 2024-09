Arabowie pokochali polskie góry. Nagranie turystki podbija internet

Cudzoziemcy znad Zatoki Perskiej szczególnie upodobali sobie Podhale. Na ulicach Zakopanego bez trudu spotkać można turystów z Kuwejtu , Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Arabii Saudyjskiej . Co ich przyciąga w polskie góry? Odpowiedź znalazła się w filmie jednej z turystek z Bliskiego Wschodu. Niespełna minutowe nagranie podbija TikToka i zyskuje coraz więcej polubień.

Kobieta podzieliła się swoją podróżą do Polski . Pokazuje m.in. jak delektuje się lodami na Gubałówce, wjeżdża na Kasprowy Wierch , przechadza się ulicami Krakowa czy spaceruje w pobliżu Wawelu. Internauci są zachwyceni i zgodnie twierdzą, że 43-sekundowe nagranie, zatytułowane "Summer in Poland" ("Lato w Polsce"), promuje Polskę lepiej niż niejedna reklama.

Arabowie w Zakopanem. Co ich przyciąga?

Turyści z pustynnych krajów są szczególnie zadowoleni ze zmiennej pogody . - Kiedy polscy turyści podczas oberwania chmury uciekają do restauracji i karczm, oni idą środkiem ulicy i cieszą się, że pada deszcz. To jest atrakcja i błogosławieństwo - podkreśla Wojtowicz.

Podhale - wśród Arabów - staje się coraz bardziej popularne od 2016 roku, kiedy to uruchomiono loty z Krakowa do Zjednoczonych Emiratów Arabskich czy Kuwejtu. Od pewnego czasu do stolicy Małopolski z ofertą połączeń z Bliskiego Wschodu dołączyły również Warszawa i Poznań.