Podczas konferencji prasowej marszałek Szymon Hołownia powiadomił, że zaakceptowany został porządek przyszłego posiedzenia Sejmu, które odbędzie się za dwa tygodnie. - Jednym z elementów planu jest Dzień Obywatelski. Chcemy przeprocesować wszystkie projekty obywatelskie, które leżały w zamrażarce sejmowej po poprzedniej kadencji. Wszystkie dziesięć, mamy przeczytane cztery, zostało jeszcze sześć - mówił.

Sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Marszałek: Sejm nie jest tylko o Wąsiku i Kamińskim

Marszałek Sejmu został zapytany o polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy po ułaskawieniu prezydenta opuścili zakłady karne. Poseł Roman Giertych zasugerował, że politycy mają do rozliczenia w Sejmie biura poselskiego.

- Będziemy wprowadzali pewne zmiany w kancelarii Sejmu. Rozumiem, że jest to też akcja ze strony pana Giertycha, żeby wstąpić w szeregi kancelarii, niestety, większość stanowisk jest zajęta, ale dla pana Giertycha stworzymy specjalne stanowisko ds. rozliczania posłów. Ja nie mam takiej wiedzy, jak poseł Giertych, że oni jeszcze jakiś obiegówek nie rozliczyli, książek do biblioteki nie oddali, czy coś innego. Cieszę się, że jest czujne oko pana posła zawieszone nad byłymi posłami - mówił Hołownia.

Jak zaznaczył, marszałek nie zajmuje się takimi sprawami i nie wie, czy Kamiński i Wąsik "powinni coś rozliczyć". - Naprawdę mamy inne problemy. Ja rozumiem, że mamy swoją pracę, ale ten Sejm nie jest o Wąsiku i Kamińskim - mówił do dziennikarzy.

- Sejm jest o Rzeczniku Praw Obywatelskich, który był dzisiaj tu ze swoim superważnym sprawozdaniem, o osobach z niepełnosprawnościami. My się zajmujemy dwoma posłami i o to mam do nich trochę żal, że oni na to pozwalają, żeby zasłaniać sobą tych wszystkich ludzi, dla których Sejm jest miejscem załatwiania ich ważnych życiowych spraw - podkreślił. - To jest nie fair w stosunku do obywateli - dodał.

- Ludzie mówią - "dajcie już spokój, zajmijmy się już normalnymi rzeczami, bo już się nie da tego słuchać i oglądać" - powiedział.

"Zwiedzamy coraz dalsze rejony drogi mlecznej z refleksją polityczną prezesa Kaczyńskiego"

Szymon Hołownia został także zapytany, czy "jest marszałkiem Sejmu", w kontekście wypowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że "Sejm nie istnieje".

- Czy to się komuś podoba czy nie, to jest uchwała Sejmu, która bardzo wyraźnie o tym mówi. Natomiast, jeśli chodzi o to, że ktoś mówi, że Sejmu de facto nie ma, to jest to ważna informacja dla kancelarii Sejmu, bo może trzeba przestać wypłacać wynagrodzenia. Analizujemy teraz tę sprawę w kancelarii - mówił Hołownia. - To byłaby nieznośna sprzeczność, w której nie chcielibyśmy stawiać posłów PiS. (...) Jeżeli nie ma Sejmu, to przecież nie może wypłacić wynagrodzeń - dodał.

- W mojej ocenie pan Kaczyński, być może mnie też uzna za gówniarza, powinien nieco przyhamować z metaforami, ponieważ one mu się szybko skończą - mówił. - Jeżeli dzisiaj poleciał już tak filozoficzny tekst o tym, że coś co istnieje, nie istnieje, to wyciągnijmy z tego poważne konsekwencje. Ciekawe, jak na taki komunikat zareagują przedstawiciele jego partii, którzy od jutra dowiedzą się, że pensji nie będzie, bo prezes unieważnił parlament - dodał.

- Wybory są ważne od momentu ogłoszenia wyników. Jest domniemanie ważności wyborów jako założenia, a więc i Sejm jest ważny - zaznaczył.

Odnosząc się do słów Jarosława Kaczyńskiego, że "Polska jest obecnie rządzona przez Niemców", mówił: - Zwiedzamy coraz dalsze rejony drogi mlecznej z refleksją polityczną pana prezesa Kaczyńskiego. Współczuję niektórym wyborcom PiS, którzy w tę kosmiczną podróż nie bardzo mają ochotę się wybierać. Były podróże po historii, teraz są po kosmosie. To już jest kosmos, co on opowiada. To dowód kompletnej bezradności, to taka gra w pomidora. Na koniec, jak nie wiadomo, gdzie iść, czym zająć Polaków, to najlepiej powiedzieć "tamci to Niemcy". Mnie robienie polityki w ten sposób to nie interesuje - powiedział.

- Wydaje mi się, że Kaczyńskiemu puszczają nerwy, a jak puszczają nerwy, to jest to zawsze ze szkodą dla jego zawsze wyostrzonej refleksji natury politycznej - dodał.

