Szykuje się zmiana w wojsku. Szef MON: To ułatwi życie żołnierzom

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, zmiany dotyczące zarostu i tatuaży mają zacząć obowiązywać w najbliższych dniach. - Mogą się niektórzy uśmiechnąć, ale dla wielu stanowiło to problem. Do dzisiaj w regulaminach jest tak, że żołnierz może mieć zarost do pięciu mm, ale po decyzji lekarza dermatologa. To kompletnie bez sensu - ocenił.

