Dopytywany o szczegóły pierwszej z propozycji, minister ocenił, że "to nie odkrycie Ameryki" - Będą miejsca związane z historią Polski, z tożsamości narodową, które każdy uczeń musi odwiedzić. Wiele krajów ma takie systemy - podkreślał. Dodał, że chciałby w przyszłym roku otworzyć Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Ustawa o wychowaniu patriotycznym. Nowy projekt PSL

Wicepremier wskazywał na znaczenie modernizacji polskiej armii . - To jest sprawa fundamentalna, sprawa bezpieczeństwa. Takie zakupy dużo kosztują, ale to niezbędne byśmy byli bezpieczni w kolejnych latach. Polska musi przeprowadzić transformację swojej armii - mówił szef MON.

Modernizacja armii. Szef MON zapowiedział rekordowy budżet

We wtorek minister obrony narodowej podpisał umowę na zakup śmigłowców Apache . Kosiniak-Kamysz określił transakcję jako "wielki kontrakt" oraz "skok milowy". Nad Wisłę trafi 96 takich maszyn.

- Abramsy i F-35 nie byłyby w pełni wykorzystane. To jest system naczyń połączonych. Do tego dochodzą wojska dronowe i to będzie teraz mój priorytet - zaznaczył.