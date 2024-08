Przed Pałacem Prezydenckim - w przeddzień Święta Wojska - Andrzej Duda mianował 19 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i wręczył odznaczenia państwowe. - Przyjęcie nominacji generalskiej, to nie tylko prestiż i podsumowanie dotychczasowej służby, ale przede wszystkim to zobowiązanie na przyszłość, do służby jeszcze bardziej wytężonej i bardziej odpowiedzialnej - powiedział prezydent.