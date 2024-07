Były prezes Orlen u na wstępie skorzystał z prawa do swobodnej wypowiedzi.

- Nie ja powinienem tu dziś siedzieć. Ani Orlen, ani prezes Orlenu nie zajmował się nielegalnymi migrantami , a takie inwestycje są wykonywane zgodnie ze standardami międzynarodowymi, że konsorcjum, które wygrywa, ponosi odpowiedzialność za takie kwestie - mówił do członków komisji.

- W 2021 podjęliśmy decyzję o budowie Olefin. Wszystko było poparte konsultacjami międzynarodowych doradców. (...) Podpisaliśmy w tym zakresie umowę, do przetarg przystępowały trzy międzynarodowe firmy, ale ostatecznie zostały dwie. Wygrało koreańsko-hiszpańskie konsorcjum , które przystąpiło do realizacji - tłumaczył świadek.

Daniel Obajtek zeznawał. Europoseł musiał się tłumaczyć

Daniel Obajtek wskazywał, że "polska policja powinna pojechać do Seulu i doprowadzić tu prezesa Hyundaia". Dodatkowo zarzucił członkom gremium, że myli "nielegalnych migrantów" z pracownikami. Poinformował zgromadzonych, że w piku na budowie pracowało 12 tys. osób , a "Orlen nie ponosi żadnej odpowiedzialności" za ich zatrudnianie.

- To prawda, że pracownicy mieli zamieszkiwać obiekty wzniesione w okolicach Płocka - powiedział Daniel Obajtek, spoglądając na zdjęcia baraków pokazane na sali obrad. Jak dodał, takie miasteczka buduje się standardowo przy tego typu inwestycjach.

Dalej wskazywał, że "w inwestycji Olefiny uczestniczyło około 60 proc. polskich podwykonawców i pracowników". Był wójt Pcimia przekonywał, że zarząd Orlenu nie mógł wpływać na to, kogo wybrane konsorcjum ściągało do pracy w ramach inwestycji. Wszelkie pytania dotyczące pracowników - zdaniem świadka - powinny być kierowane do wykonawców.