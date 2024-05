Teraz zeznań odmówił Tomasz Hinc. Gdy Michał Szczerba poprosił świadka o padanie imienia i nazwiska odparł, że "odmawia składania zeznań". - To oświadczenie, które teraz złożyłem, zostało również skierowane do sekretariatu komisji przed posiedzeniem, prosiłbym, by to umieścić w protokole - oświadczył. Przewodniczący poczuł wezwanego, że powinien najpierw złożyć przysięgę, a później składać wnioski. Hinc jednak odmówił jej złożenia.

