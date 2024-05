"Olefiny III. Wstrząsające relacje cudzoziemców pracujących przy inwestycji Orlenu . Wyzysk i łamanie praw pracowniczych. Ale też nowa odsłona afery wizowej , która wyłania się z dokumentów" - stwierdził parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej i kandydat tej formacji do Parlamentu Europejskiego . Obajtek również startuje do PE natomiast z list Prawa i Sprawiedliwości .

Jak dodał na koniec wpisu, to on wezwał byłego szefa największej spółki w Polsce, by stawił się złożyć zeznania. Obajtek ma stawić się przed komisją we wtorek 28 maja o godzinie 10.