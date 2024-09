Szef MSZ wzywa Ukrainę do działania. "W duchu wdzięczności Polsce"

- Gdybyśmy dzisiaj zaczęli grzebać w historii, to jakość rozmowy byłaby zupełnie inna i moglibyśmy pójść bardzo głęboko w historię i wypominać sobie te złe rzeczy, które Polacy uczynili Ukraińcom i Ukraińcy Polakom - odparł Kułeba, nawiązując do akcji "Wisła".

Radosław Sikorski stawia sprawę jasno. Wezwał Ukrainę do działania

Minister Spraw Zagranicznych dodał, że to "Polska będzie decydowała o zamykaniu kolejnych rozdziałów negocjacji Ukrainy z Unią Europejską". - Lepiej więc, żeby Ukraina załatwiła tę sprawę jak najszybciej, w duchu wdzięczności Polsce za to, co dzisiaj dla niej robimy - podkreślił dyplomata, zaznaczając przy tym, że to samo powiedział na Campusie Polska.