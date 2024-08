Burza po słowach Kułeby. "Powinien zostać uznany za persona non grata"

Campus Polska. Dmytro Kułeba mówił o akcji "Wisła"

- Mamy tylko taki wniosek do rządu w Polsce , żeby też upamiętniać Ukraińców . Chcemy, żeby to było dwustronne - zapewniał. Bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego zauważył, że wszelkie tarcia i emocjonalne rozgrywki w sprawie historii wykorzystuje Moskwa , która przeprowadza "prowokacje" .

Dmytro Kułeba. Fala oburzenia na ukraińskiego ministra

Słowa ukraińskiego ministra spraw zagranicznych nie spodobały się Januszowi Kowalskiemu . Poseł PiS podkreślił, że wypowiedź na Campusie Polska była "rewizjonistyczna". "Ten polityk powinien zostać uznany za persona non grata w Polsce. I natychmiast wezwany do opuszczenia Polski!" - napisał na platformie X.

Banaszek potępił zrównanie akcji "Wisła" z ludobójstwem na Wołyniu. "Mówienie o ukraińskich terenach w jej kontekście to podłość" - zaznaczył włodarz Chełma.

Prawicowy publicysta Łukasz Warzecha stwierdził, że "ukraińska polityka j est robiona na ostentacyjnej bezczelności - wobec tych, którzy sobie na to pozwalają". Dodał, że postawa części polskich polityków "wręcz zachęca" do podobnych wypowiedzi. "Nic dziwnego, że pan Kułeba tak właśnie mówi, jak mówi" - podkreślił.

Radosław Sikorski reaguje na słowa Kułeby

- Na przestrzeni kilkuset lat między sąsiadami rachunek krzywd nigdy nie jest "w jedną stronę". Mamy więc do wyboru: albo możemy zajmować się przeszłością, która jest ważna, naszym ofiarom należy się chrześcijański pochówek, ale niestety nie jesteśmy w stanie przywrócić ich do życia. Albo możemy skoncentrować się na budowaniu wspólnej przyszłości, tak, aby demony nie odzywały się w naszych społeczeństwach i aby wspólny wróg nam już w przyszłości nie zagroził. Ja wolę to drugie podeście - odpowiadał szef polskiej dyplomacji.