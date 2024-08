Temat poruszyła jedna z osób z widowni, która skierowała do ministra pytanie o to, kiedy planuje przeprowadzić ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej z czasów II wojny światowej. Pytanie wywołało znaczne poruszenie . Jeszcze większe emocje wzbudziła odpowiedź szefa MSZ.

Campus Polska. Burza ws. słów Dmytro Kułeby

Szef ukraińskiej dyplomacji zaznaczył, że " grzebanie w historii " jedynie skłóca ludzi, co w tej chwili przynosi korzyść Moskwie . Podkreślił, że Ukraina "nie ma problemu z kontynuacją ekshumacji na Wołyniu" i dodał, że temat ten poruszył już w rozmowie z Radosławem Sikorskim .

- Mamy tylko taki wniosek do rządu w Polsce, żeby też upamiętniać Ukraińców. Chcemy, żeby to było dwustronne - powiedział.

Burza po słowach Dmytro Kułeby o Polsce. Ukraińskie MSZ prostuje

Do słów ukraińskiego ministra odniosło się MSZ Ukrainy . "W odpowiedzi na pytanie jednej z uczestniczek młodzieżowego forum w Olsztynie minister spraw zagranicznych Ukrainy mówił o tysiącach Ukraińców, którzy w wyniku zbrodni reżimu komunistycznego - Akcji Wisła - zostali przymusowo przesiedleni z terenów Polski, gdzie żyli w zwartej społeczności" - wyjaśnił rzecznik ukraińskiej dyplomacji Heorhij Tychyj w czwartkowym komunikacie.

Dmytro Kułeba. Oburzenie na ukraińskiego ministra

Słowa ukraińskiego ministra spraw zagranicznych nie spodobały się m.in. Januszowi Kowalskiemu . Poseł PiS podkreślił, że wypowiedź na Campusie Polska była "rewizjonistyczna". "Ten polityk powinien zostać uznany za persona non grata w Polsce. I natychmiast wezwany do opuszczenia Polski!" - napisał na platformie X.

Radosław Sikorski reaguje na słowa Kułeby

- Na przestrzeni kilkuset lat między sąsiadami rachunek krzywd nigdy nie jest "w jedną stronę". Mamy więc do wyboru: albo możemy zajmować się przeszłością, która jest ważna, naszym ofiarom należy się chrześcijański pochówek, ale niestety nie jesteśmy w stanie przywrócić ich do życia. Albo możemy skoncentrować się na budowaniu wspólnej przyszłości, tak, aby demony nie odzywały się w naszych społeczeństwach i aby wspólny wróg nam już w przyszłości nie zagroził. Ja wolę to drugie podeście - odpowiadał szef polskiej dyplomacji.