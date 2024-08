"Choć wiele ich działań budziło wątpliwości , to pod względem formalnym nie naruszali regulaminów programu i treści zawartych umów skonstruowanych tak, by dać dużą swobodę składającym wnioski stowarzyszeniom i fundacjom" - czytamy w komunikacie.

Fundusz Patriotyczny. Na co podmioty wydały pieniądze?

Najwyższa Izba Kontroli zaznacza, że choć średnio wnioskodawcy otrzymywali z Funduszu Patriotycznego wsparcie w wysokości ok. 165 tys. zł , to te podmioty, które skontrolowała NIK otrzymały ponad trzykrotnie więcej - 528 tys. zł.

"Kupili kawalerkę z przeznaczeniem na centrum konferencyjne, nieruchomość nieprzystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami , radiostacje choć nie uzyskali pozwoleń na ich użytkowanie oraz drony mimo, że nie mieli do ich obsługi operatora z wymaganymi uprawnieniami" czytamy w komunikacie NIK.

NIK kontroluje wydatki z Funduszu Patriotycznego. Na pierwszym planie nieruchomości

Jednak, jak wskazują kontrolerzy NIK, wraz z tymi zakupami pojawiły się nieścisłości. W przypadku Fundacji Służba Niepodległej dotyczą one braku dokumentacji świadczącej o przeprowadzeniu przez te organizację rozeznania rynku przed nabyciem nieruchomości.

Z kolei Fundacja Action-Life kupiła za 780 tys. zł działkę wielkości 40 arów, na której stoi dom. W tym przypadku nieścisłość polega na tym, że zakupiona nieruchomość miała "gwarantować dostęp do budynku osobom z niepełnosprawnościami, zwłaszcza ruchowymi". Tymczasem kontrola NIK wykazała, że "budynek nie zapewnia swobodnego dostępu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich". Co więcej, nieruchomość zamieszkiwali poprzedni właściciele, a akt notarialny nie zobowiązywał ich do wyprowadzki.