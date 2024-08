KAS bada "układ zamknięty". 51 zawiadomień do prokuratury

Marcina Łoboda przyznał, że za poprzedniej władzy doszło do nieprawidłowości, a celem KAS jest odzyskanie pieniędzy z budżetu państwa. - Kwota objętych badaniem środków to około 100 mld złotych - dodał. Prowadzonych jest 96 postępowań .

Udokumentowane nieprawidłowości dotyczą około 5 mld złotych. Złożono 51 zawiadomień do prokuratury oraz 20 zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych. Złożone zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa obejmują kwotę ponad 3,2 mld zł .

Nieprawidłowości zdaniem KAS dotyczyły udzielenia dotacji podmiotom, które nie były rekomendowane przez komisje konkursowe do otrzymania dotacji lub w kwocie wyższej niż rekomendowano; udzielenia dotacji podmiotom, które nie spełniały kryteriów konkursowych oraz wykorzystywanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem .

KAS rozpoczął audyt. Kontrola 17 ministerstw

Tusk o "układzie zamkniętym". Chodzi o 100 mld złotych

- Kiedy mówię o "układzie zamkniętym", to mówię o bardzo dobrze przygotowanym mechanizmie wykorzystywania środków publicznych. Wykorzystywano też całe urzędy i pracowników. Ten mechanizm ma bezpośredni wpływ na to, co będzie się działo w Polsce przez najbliższe lata i miało też na pewno wpływ na wyniki wyborów - zaznaczył lider Koalicji Obywatelskiej.