Zmiana przepisów dotknie pracowników. Rząd chce wykorzystać nowe informacje

Nowe świadectwa pracy mają zostać dopasowane do zmian, które od niedawna zaczęły funkcjonować w Kodeksie pracy. Mowa o dodatkowych urlopach (opiekuńczym i z powodu siły wyższej) oraz przepisach związanych z pracą zdalną okazjonalną. Odświeżenie wzoru świadectw pracy podyktowane jest tym, że kolejny pracodawca musi wiedzieć, ile dni wolnego do wykorzystania przysługuje pracownikowi, którego zatrudnia. To samo dotyczy wykorzystanych dni na home office.

Co się zmieniło w Kodeksie pracy od kwietnia 2023?

Od 7 kwietnia 2023 obowiązują nowe przepisy w Kodeksie pracy, według których pracownikom przysługują 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej w ciągu roku kalendarzowego. Wprowadzono też nowe urlopy - pięć dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego oraz dwa dni zwolnienia z pracy (albo 16 godzin) z powodu siły wyższej z zachowaniem prawa do połowy wynagrodzenia.

Powyższe zmiany są głównym powodem, dla którego Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zamierza odświeżyć obowiązujące do tej pory wzory świadectw pracy. Już niedługo na dokumentach znajdą się dodatkowe rubryki.

Kiedy pojawią się zmiany w nowym wzorze świadectwa pracy?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej potwierdziło informacje, że resort już niebawem planuje wprowadzić dodatkowe pozycje związane z liczbą wykorzystanych dodatkowych wolnych dni przez pracownika w roku, w którym ustało jego zatrudnienie w danej firmie. Na wzorze będzie także widniała liczba wykorzystanych dni na home office. Nowy wzór świadectwa pracy ma wejść w życie siedem dni po ogłoszeniu rozporządzenia.

