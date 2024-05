Prezydent przemawiał na Placu Zamkowym w Warszawie , gdzie w południe rozpoczęły się obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja . Andrzej Duda mówił o historii, a także nawiązał do obchodzonej w środę 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz czwartkowego święta flagi

Święto Konstytucji 3 maja. Andrzej Duda mówił o polskiej historii

Głowa państwa podkreślała również, że w naszej części świata udało się pokonać Związek Radziecki "bez żadnego wystrzału" , co jest zasługą zarówno światowych przywódców tamtych czasów, jak również polskiej "Solidarności". - Częścią Zachodu jesteśmy i byliśmy zawsze. (...) Niezależnie czy usiłowano tu propagować ruski mir czy nie - nigdy się to nie udało - stwierdził.

Prezydent o Rosji. "Żarłoczny potwór. Smok"

- Za wszelką cenę trzeba bronić polskiej suwerenności i polskiej niepodległości. To jest dziś nasz najważniejszy obowiązek - oznajmił prezydent. - Odrodził się potwór , jeden z najniebezpieczniejszych, jakie dla nas istnieją - rosyjski imperializm. Żarłoczny potwór. Smok, który niejednokrotnie w historii nas pożerał, dzisiaj próbuje pożreć naród ukraiński - ich ziemie i ich państwo. Dziękuję, że im pomagacie - zwrócił się do Polaków prezydent.

Centralny Port Komunikacyjny. Andrzej Duda: Nie słuchajcie tych, którzy wyśmiewają inwestycje

Andrzej Duda stwierdził również, że Polska powinna budować silną armię , aby móc przeciwstawić się potencjalnym wrogom. - Dziękuję panu premierowi, ministrowi obrony narodowej, za spokojne i rozważne współdziałanie w tym bardzo ważnym dziele. Za dobre kontynuowanie tego, co zostało rozpoczęte - zwrócił się do Władysława Kosiniaka-Kamysza .

- Musimy dzisiaj realizować wielkie inwestycje transportowe, handlowe, turystyczne, po to, żebyśmy mogli podróżować z Polski na cały świat , żeby nie trzeba było lecieć do Frankfurtu, do Londynu, Paryża czy Amsterdamu na lotniska, żeby się przesiąść do samolotu i polecieć na inny kontynent. (...) W najdalsze zakątki chcemy polecieć z naszego lotniska , które będzie hubem, tętniącym życiem światowego transportu - zdeklarował.

- Czy nas stać na to? Tak - zapewniam, że nas na to stać. I terenowo, i inwestycyjnie, a przede wszystkim intelektualnie. I nie dajmy się zwieść temu, że można to zastąpić kilkoma mniejszymi portami lotniczymi, które też to przyjmą. Tego nie da się zastąpić - powiedział stanowczo i podkreślił, że przeciwko CPK są ludzie, którzy "mają woje interesy". - My będziemy konkurencją, twardą konkurencją - zaznaczył.