"Stan się pogorszył". Nowe informacje o zdrowiu Ziobry

Stan zdrowia Zbigniewa Ziobro. Marcin Warchoł: Pogorszył się

Jak dodał, później Ziobro nie mógł się kurować, ponieważ "został zmuszony, żeby godzinami znosić napaści bezprawne służb Tuska, które demolowały mu dom" . W jego opinii "zamiast być dręczonym przez siepaczy Tuska" były minister sprawiedliwości przerwał rekonwalescencję, ponieważ wrócił do domu, by go bronić.

- Nie jestem lekarzem, ale potwierdzam, że stan się pogorszył - powiedział w rozmowie z "Faktem" Marcin Warchoł. Podkreślił zarazem, że "nie ma szansy", by Zbigniew Ziobro włączył się do kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. - Zajęty jest absolutnie swoim zdrowiem i to jest pierwsza rzecz - zaznaczył.