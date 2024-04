- Mamy złożone zawiadomienie do prokuratury w sprawie zablokowania środków z KPO - powiedział na konferencji prasowej Roman Giertych . - To było jedno z największych przestępstw i przekrętów PiS - dodał.

Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro pod lupą. Zawiadomienie do służb

KPO odblokowane. Środki z UE dla Polski

Środki z Krajowego Planu Odbudowy mogą już niedługo trafić do Polski. Do tej pory europejskie przelewy były blokowane przez brak spełnienia wymogu dotyczącego reformy wymiaru sprawiedliwości . Jednak zapowiedzi, poparte przedstawionym przez ministra Adama Bodnara planem zmian, zyskały aprobatę urzędników z Brukseli, co znajdzie niebawem odzwierciedlenie w publicznej kasie.

Chodzi o dotację oraz pożyczki w wysokości ogółem 59,8 mld euro (ok. 258 mld zł). Do kraju popłyną też zablokowane środki z Funduszu Spójności. Łącznie to ok. 137 mld euro, czyli blisko 600 mld zł.