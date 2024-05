Dokumenty, o których mowa w piśmie, zostały ujawnione pod koniec marca w domu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry podczas przeszukania. "Wyłączone materiały zostaną przekazane zgodnie z właściwością miejscową do Prokuratury Regionalnej w Łodzi" - podkreślają śledczy.

Dokumenty w domu Zbigniewa Ziobry. Jest ruch Prokuratury Krajowej

Pod koniec stycznia minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar utworzył zespół śledczy w Prokuraturze Krajowej do zbadania prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości, powołanego do zapewnienia natychmiastowej i bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

- Nie chcę podejmować ocen, ale będzie to przedmiotem analizy, czy oryginały akt nadzoru powinny być w domu Ziobry. Nie przesądzam, ale mówimy o oryginałach i standardem jest to, że one powinny być w prokuraturze - powiedział 27 marca rzecznik PK prok. Przemysław Nowak.