Sprawa związków partnerskich. Liderzy Lewicy i PSL jednym głosem w spocie
Koalicja wypracowała dobre porozumienie dotyczące formalizacji związków partnerskich - poinformowała Lewica w serwisie X. W opublikowanym spocie wspólnie wystąpili liderzy Lewicy i PSL. - Usiedliśmy do stołu, każdy ze swoją propozycją i mamy tego efekt - oznajmili. Szczegóły oraz nazwa projektu ustawy mają zostać ogłoszone w piątek.
W skrócie
- Koalicja wypracowała kompromis w sprawie związków partnerskich, a szczegóły projektu ustawy zostaną ogłoszone w piątek.
- W projekcie przewiduje się m.in. możliwość zawarcia umowy u notariusza i rejestracji w urzędzie stanu cywilnego dla tych, którzy nie mogą lub nie chcą zawrzeć małżeństwa.
- Prezydent zadeklarował, że nie poprze rozwiązań quasi-małżeńskich, ale gotów jest zaakceptować ustawę o statusie osoby najbliższej.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
W opublikowanym przez Lewicę na platformie X nagraniu wystąpili wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Katarzyna Kotula, wiceprzewodnicząca PSL Urszula Pasławska, a także wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
Projekt ustawy dot. związków partnerskich. Lewica opublikowała nagranie
- Koalicję 15 października łączy to, że chcemy ułatwiać ludziom życie. Dlatego usiedliśmy do stołu, każdy ze swoją propozycją i osiągnęliśmy dobre porozumienie - powiedział Kosiniak-Kamysz.
Z koeli wiceszefowa PSL Urszula Pasławska przekazała, że "od wielu tygodni pracowali nad konkretnymi rozwiązaniami". - Dlatego powstał projekt przemyślany i praktyczny, który odpowiada na potrzeby społeczne - zaznaczyła.
Włodzimierz Czarzasty podsumował, że "w tej sprawie dochodzono do konsensusu w wielu krajach latami". - Działamy krok po kroku. Wybieramy wszystko to, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli. Ostatnia była Łotwa, teraz czas na Polskę - podkreślił.
Kotula zapowiada konferencję prasową. "Opowiemy o szczegółach"
Jak poinformowała Kotula, w najbliższy piątek odbędzie się konferencja prasowa, podczas której zostaną przedstawione szczegóły. - Opowiemy wam o szczegółach tej ustawy, a także podamy jej nazwę. Oglądajcie konferencję prasową i śledźcie nasze media społecznościowe - zachęcała.
W październiku zeszłego roku projekty - ustawy o związkach partnerskich i ustawy wprowadzającej związki partnerskie zostały opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Nie zostały jednak poddane pod głosowanie Rady Ministrów.
W czerwcu tego roku klub Lewicy złożył do Sejmu te projekty jako poselskie. Z kolei PSL przygotowało alternatywny projekt o statusie osoby najbliższej.
We wrześniu kwestia uregulowania związków partnerskich pojawiła się w wykazie priorytetów rządu.
Prezydent wskazał, jaką ustawę może podpisać
W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w wywiadzie dla "Wprost", że "z całą pewnością nic, co jest quasi-małżeństwem", nie może liczyć na jego wsparcie. Dodał, że jest gotowy do podpisania ustawy o statusie osoby najbliższej, "nie tylko w kontekście seksualnym, ale też w kontekście relacji pomiędzy ludźmi, przyjacielskich, relacji wolontariuszy z kombatantami".
W czwartkowej rozmowie w Studiu sekretarz stanu w KPRM Katarzyna Kotula poinformowała, że projekt ustawy regulujący sytuację związków jednopłciowych jest gotowy, a decyzja polityczna w jego sprawie już zapadła.
Rządowy projekt ustawy dotyczący związków partnerskich ma zakładać, że umowa będzie zawierana u notariusza, a następnie rejestrowana w urzędzie stanu cywilnego - twierdzą źródła w Lewicy.
Według nich projekt ma zawierać około 20 uprawnień dla związków, które nie chcą lub nie mogą zawrzeć małżeństwa.