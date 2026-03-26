W skrócie Burmistrz Trzebnicy Marek D. usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień dotyczące inwestycji finansowanych z miejskich pieniędzy na cele prywatne.

Według prokuratury burmistrz miał przyjmować łapówki od pracownicy Urzędu Miejskiego oraz uzależniać przyznanie nagrody uznaniowej od przekazania mu części pieniędzy.

Marek D. nie przyznał się do zarzucanych przestępstw, został zawieszony w czynnościach służbowych i objęty dozorem policyjnym z poręczeniem majątkowym w wysokości 50 tys. złotych.

Burmistrz Trzebnicy Marek D. został zatrzymany w czwartek rano i przewieziony do Prokuratury Okręgowej w Opolu. - Zatrzymanie przeprowadzono w ramach prowadzonego przez opolską prokuraturę postępowania - powiedziała asp. sztab. Monika Kaleta z biura prasowego dolnośląskiej policji.

Jak poinformował w czwartek po południu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu prok. Stanisław Bar, samorządowcowi przedstawiono m.in. zarzuty przekroczenia uprawnień.

Trzebnica: Burmistrz usłyszał zarzuty. W tle dwa miliony z miejskiej kasy

Chodzi o doprowadzanie do realizacji inwestycji finansowanych z budżetu gminy, które służyły celom prywatnym, w tym samego podejrzanego. Jak wyjaśnił prokurator Bar to m.in. ustne zlecenie dotyczące wykonania utwardzenia dróg na prywatnych nieruchomościach.

"Ponadto podejrzanemu zarzucono, że zlecał wykonanie robót związanych z utrzymaniem dróg i chodników w Gminie Trzebnica z ominięciem procedur właściwych zamówieniom publicznym oraz dopuszczenie do ich realizacji bez kosztorysu i bez weryfikacji zakresu wykonanych prac oraz faktycznej ich wartości" - przekazał Bar w opublikowanym komunikacie.

Śledczy ustalili, że z naruszeniem prawa wydano w Trzebnicy łącznie ponad dwa miliony złotych z miejskich pieniędzy.

Burmistrz Trzebnicy miał przyjmować łapówki. "Złożył lakoniczne wyjaśnienia"

Kolejne zarzuty postawione burmistrzowi dotyczą siedmiu przypadków przyjęcia korzyści majątkowej od pracownicy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy - chodzi o kwoty od 500 do 1 500 złotych. Wedle ustaleń śledczych burmistrz miał uzależniać przyznanie jej nagrody uznaniowej od tego, czy podzieli się z nim pieniędzmi.

Jak przekazali śledczy, wszystkie zdarzenia miały miejsce w latach 2015-2019. "Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu przestępstw i złożył lakoniczne wyjaśnienia" - poinformował prok. Bar.

Wobec Marka D. zastosowano poręczenie majątkowe w kwocie 50 tys. złotych. Został też objęty dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju. D. został też zawieszony w czynnościach służbowych burmistrza Trzebnicy. Grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Marek D. jest burmistrzem Trzebnicy od 2006 roku. Od lutego w mieście trwa zbiórka podpisów pod referendum dotyczącym odwołania go z funkcji włodarza miasta.

O zatrzymaniu burmistrza przez policję jako pierwsze poinformowały lokalne media, m.in. Nowa Gazeta Trzebnicka.

