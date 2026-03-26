W skrócie Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o zestrzeleniu amerykańskiego myśliwca F/A-18 nad Czabahar, wykorzystując nowy system obrony powietrznej.

Amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM) zdementowało informację o zestrzeleniu.

F/A-18 Super Hornet jest jedną z najważniejszych maszyn amerykańskiej marynarki wojennej, wykorzystywaną podczas operacji Epicka Furia w Iranie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował, że nad Czabahar miastem zestrzelił amerykański myśliwiec F/A-18. Dokonał tego przy użyciu nowego, zaawansowanego systemu obrony powietrznej.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, że maszyna została trafiona, ale mimo to nadal kontynuowała lot.

Rozwiń

Bliski Wschód. Iran chwali się zestrzeleniem amerykańskiego myśliwca, USA dementują

Niedługo po publikacji nagrania informacjom o zestrzeleniu zaprzeczyło amerykańskie Dowództwo Centralne (CENTCOM), które zamieściło na platformie X oficjalne stanowisko.

Wynika z niego, że "żaden amerykański samolot myśliwski nie został zestrzelony przez Iran". Nie zaprzeczono jednak, że maszyna mogła zostać rzeczywiście trafiona.

Rozwiń

Profil Visioner na platformie X twierdzi, że pocisk wystrzelony przez Iran miał faktycznie eksplodować w pobliżu ogona maszyny, ale nie spowodował jej poważniejszych uszkodzeń.

Do uderzenia miało dojść podczas amerykańskiego ataku prowadzonego wzdłuż południowego wybrzeża Iranu.

F/A-18 Super Hornet. Jedna z najważniejszych maszyn w armii USA

F/A-18 Super Hornet to obecnie jedna z najważniejszych maszyn dla amerykańskiej marynarki wojennej. Służy zarówno do misji dominacji powietrznej, jak i precyzyjnych ataków naziemnych.

F/A-18 posiada działko M61A1/A2 Vulcan kalibru 20 mm oraz 11 punktów podwieszenia arsenału. Ponadto może przenosić pociski powietrze-powietrze, pociski powietrze-ziemia oraz bomby.

Ataki na wspomniany Czabahar i instalacje w pobliskim Konarak mają miejsce od początku operacji Epicka Furia, prowadzonej w Iranie przez Stany Zjednoczone i Izrael. W okolicach tego portowego miasta stacjonują irańskie okręty, a w pobliżu znajduje się baza wojskowa Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

"Polityczny WF": Nerwowa reakcja prezydenta na pytanie. Skąd się wzięła? INTERIA.PL