Przełom w sprawie związków partnerskich. Jest porozumienie

Michał Blus

Michał Blus

- Znaleźliśmy porozumienie. To jest ważna informacja - powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Nowej Lewicy Włodzimierzem Czarzastym w sprawie związków partnerskich. - Są dwa projekty ustaw: projekt Lewicy i projekt PSL. Dzięki pani Pasławskiej i Kotuli nastąpiło porozumienie - przekazał Czarzasty. Szczegóły mają zostać przedstawione za tydzień.

Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty
Władysław Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz CzarzastyPolsat News

W skrócie

  • PSL i Nowa Lewica osiągnęły porozumienie w sprawie ustawy dotyczącej związków partnerskich.
  • Szczegóły ustaleń mają zostać przedstawione za tydzień, a prace nad ustawą mogą ruszyć już na następnym posiedzeniu Sejmu.
  • Dotychczas nie było zgody wewnątrz koalicji w sprawie ustawy o związkach partnerskich.
Zakończyło się spotkanie lidera Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego z szefem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w sprawie związków partnerskich.

- Znaleźliśmy porozumienie. To jest ważna informacja, że formacje, które tworzą koalicję spotkały się w takim miejscu z ustawą ułatwiającą funkcjonowanie i życie wielu osobom w Polsce - powiedział wicepremier Kosiniak-Kamysz.

Polityk podziękował Urszuli Pasławskiej z PSL i Katarzynie Kotuli z Nowej Lewicy. - Więcej informacji podamy za tydzień na wspólnej konferencji. Wszystko jest na bardzo dobrej drodze - dodał.

Ustawa ws. związków partnerskich. Porozumienie Nowej Lewicy i PSL

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że porozumienie nastąpiło na "zasadzie równości". - To ważna sprawa. Są dwa projekty ustaw - projekt Lewicy i projekt PSL. Dzięki pani Pasławskiej i Kotuli nastąpiło równoprawne porozumienie. Nikt nie był pierwszy, nikt nie był drugi - zaznaczył polityk.

Na pytanie, czy będzie jeden projekt ustawy, Kosiniak-Kamysz stwierdził, że "skoro jesteśmy tutaj razem, to wiele to może powiedzieć".

    - W tych sprawach w innych krajach dochodzono do konsensusu latami - dodał szef Nowej Lewicy. Przekazał, że "cały ten proces się zaczął".

    Dziennikarze zapytali polityków, czy jest szansa, że w sprawie związków partnerskich prezydent Karol Nawrocki podpiszę ustawę. Szef PSL odparł, że "musi", z kolei Czarzasty stwierdził, iż "zobaczymy".

    Sejm. Marszałek Hołownia o pracach nad ustawą dot. związków partnerskich

    Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował we wtorek, że prace nad projektem regulującym kwestię związków partnerskich mogłyby się rozpocząć już na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejmu (15-17 października).

    Dodał, że obecnie trwają jeszcze konsultacje nad formułą złożenia ustawy. - Ja jestem otwarty, wstępnie zaplanowaliśmy to w harmonogramie Sejmu, a więc czekamy na rozstrzygnięcia polityczne - przekazał Hołownia.

    Wśród ugrupowań tworzących koalicję rządową nie było dotąd zgody w kwestii związków partnerskich. Projekt pilotowany przez Katarzynę Kotulę, oprócz Lewicy, popierali przedstawiciele KO i Polski 2050, jego zapisom sprzeciwiali się natomiast politycy PSL, którzy zaproponowali projekt ustawy o statusie osoby najbliższej.

