W skrócie Lewica przedstawiła projekt ustawy mający ograniczyć dostępność alkoholu, obejmujący zakaz sprzedaży na stacjach paliw, całkowity zakaz reklamy oraz ograniczenia sprzedaży nocnej.

W projekcie zawarto regulacje dotyczące sprzedaży alkoholu przez internet - odbiór możliwy tylko osobiście, po okazaniu dowodu tożsamości.

- Ograniczenie fizyczne i ekonomiczne to podstawowe elementy walki z alkoholizmem - przekonywał Wojciech Konieczny.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Lewica złożyła w Sejmie projekt ustawy ograniczający dostęp do alkoholu. Zakłada on m.in. zakaz sprzedaży trunków na stacjach paliw oraz całkowity zakaz reklamy napojów alkoholowych. - W tej chwili nasze SOR-y zamieniają się w izby wytrzeźwień - oceniła wnioskodawczyni projektu Joanna Wicha. - Zamiast leczyć chorych, przyjmują pijanych delikwentów - dodała.

Jak podkreśliła posłanka, od lat toczy się dyskusja o szkodliwości i dostępności alkoholu. - Czas najwyższy, żebyśmy w końcu skończyli z tym mówieniem i narzekaniem, a wzięli się za robotę - powiedziała.

Projekt zakłada też regulacje w zakresie zakupu alkoholu przez internet. Odbiór takiego zamówienia miałby być możliwy tylko w punkcie, bez dostawy "pod drzwi", dopiero po wylegitymowaniu się przez osobę składającą zamówienie.

Ograniczenie sprzedaży alkoholu. "Kontrola w internecie jest iluzoryczna"

- Kontrola w internecie jest iluzoryczna, a 40-45 proc. zakupów odbywa się przez młodzież. Tego nie da się opanować w inny sposób, niż wprowadzając obowiązek fizycznego odbioru alkoholu - tłumaczył podczas wtorkowej konferencji prasowej Wojciech Konieczny, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

- Jak prowadzić nowoczesną politykę, kiedy jednocześnie można kupić alkohol na stacji benzynowej 24 godziny na dobę? - pytał, podkreślając, że część kierowców spożywa zakupiony alkohol jeszcze na stacji benzynowej lub zaraz po jej opuszczeniu. Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wyjaśnił też podkreślaną przez Lewicę potrzebę ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach.

- Nie zakazujemy tej sprzedaży, ograniczamy ją tak, aby od godziny 22 do 6 nie można było kupować alkoholu w sklepach, detalicznie. Można iść do restauracji, punktu gastronomicznego, jeśli ktoś ma potrzebę - wyjaśnił. Dodał przy tym, że proponowane przez Lewicę ograniczenie reklamowania alkoholu "musi być związane z zakazem promocji, bo promocja bywa ukrytą reklamą, a reklama promocją".

- My wprowadzamy to, co dla zdrowia publicznego jest bardzo potrzebne. Ograniczenie fizyczne i ekonomiczne to podstawowe elementy walki z alkoholizmem (…) nie wierzmy, że wystarczy edukacja i kampanie społeczne. One są ważne, ale bez rozwiązań legislacyjnych będziemy dreptać w miejscu - skwitował Konieczny.

Projekt ustawy regulujący sprzedaż alkoholu. Czarzasty apeluje do PiS i Konfederacji

Głos zabrał także Włodzimierz Czarzasty. Marszałek zaznaczył, że alkoholizm nie jest problemem żadnej z partii.

- Dziękuję wam koleżanki i koledzy (…) za to, że myślicie podobnie. Za to, że wesprą inicjatywę prawdopodobnie swoim projektem (…). Chciałem podziękować panu Donaldowi Tuskowi za słowa, które padły na temat alkoholizmu - powiedział Czarzasty, prosząc jednocześnie o wsparcie klubu PiS i Konfederacji.

Wcześniej Czarzasty pytany był w Radiu Zet, czy popiera wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w nocy. - Absolutnie tak - powiedział.

Wicemarszałek Sejmu wyjaśnił, że od 10 lat nie sięga po alkohol z powodu choroby serca, którą dzięki temu udało się mu wyleczyć. Podkreślił, że dba o zdrowie: nie pije, nie pali i stara się utrzymywać odpowiednią wagę.

Lewica złożyła projekt ws. alkoholu. Najważniejsze założenia noweli

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu noweli ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, celem nowych przepisów jest ograniczenie nadmiernej dostępności alkoholu i przeciwdziałanie jego promocji.

Projekt przewiduje m.in.: całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa; zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw, w zakładach leczniczych oraz w godzinach nocnych na terenie całego kraju (22-6); wprowadzenie obowiązku weryfikacji wieku przy zakupie; zakaz sprzedaży alkoholu poniżej sumy podatku akcyzowego i VAT; uregulowanie sprzedaży internetowej wyłącznie z odbiorem osobistym po okazaniu dokumentu tożsamości.

Edukacja zdrowotna -ostatnie dni na podjęcie decyzji Polsat News