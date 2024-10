- Jako poważna partia podjęliśmy decyzję o wystawieniu kandydata w wyborach prezydenckich. Czy to będzie kobieta, czy mężczyzna to się okaże. Przede wszystkim, kandydat musi się zgodzić na udział w wyborach - powiedział Interii Jacek Czerniak. - Jeżeli będzie więcej kandydatów, dojdzie do referendum czy prawyborów. Anna Maria Żukowska, jako kobieta, obstawia kobietę na kandydata. To normalne, ale nic nie jest rozstrzygnięte - dodaje lubelski poseł Nowej Lewicy.

