Wniosek o ENA za Marcinem Romanowskim. Waldemar Żurek ogłasza
W poniedziałek został złożony ponowny wniosek o zastosowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wobec Marcina Romanowskiego - przekazał szef MS Waldemar Żurek. Minister skomentował też wcześniejszą decyzję sądu o uchyleniu pierwszego ENA. - To jest rzecz bez precedensu - mówił, nie kryjąc zdziwienia.
W skrócie
Szef Ministerstwa Sprawiedliwości informował w piątek, że prokuratura złoży ponowny wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania dla Marcina Romanowskiego.
Wcześniej tego dnia poinformowano o uchyleniu przez sąd ENA wydanego wobec Romanowskiego.
Marcin Romanowski - poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości - jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.
19 grudnia 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek prokuratury wydał wobec niego Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). - Wtedy przedstawiono mu 11 zarzutów - przekazał Waldemar Żurek.
- Na przełomie lutego i marca 2025 roku mamy kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Marcina Romanowskiego o dalsze osiem zarzutów. Sejm uchyla ten immunitet - dodał minister.
Ponowny wniosek o ENA dla Marcina Romanowskiego. Waldemar Żurek tłumaczy
- 26 sierpnia 2025 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie trafia wniosek o rozszerzenie ENA. Ten wniosek zawiera informacje, że pan Romanowski ma udzielony azyl polityczny na Węgrzech i że Interpol odmawia wydania czerwonej noty. Sąd ma pełną wiedzę o tych dwóch faktach - podkreślił Waldemar Żurek.
- 23 października sąd dodaje nowe czyny do ENA. Sąd, mając wiedzę, o azylu politycznym, o czerwonej nocie, stosuje rozszerzony ENA wobec pana Romanowskiego. Budzi to naszą poważną wątpliwość, jak można w uzasadnieniu tego uchylenia mówić, że sąd nie wiedział o tym. To było w aktach sprawy - powiedział szef resortu sprawiedliwości.
Następnie Żurek powiedział o kolejnej sprawie "która jest zadziwiająca". - 19 grudnia sąd uchyla ENA, nie mając akt sprawy, bo akta sprawy są w prokuraturze - dodał Żurek. Podkreślił ponadto, że sąd nie zawiadomił prokuratury o posiedzeniu.
Żurek ocenia decyzję sądu o uchyleniu ENA. "Bez precedensu"
- To jest rzecz bez precedensu - ocenił działania sądu minister Żurek. - My będziemy próbować wnosić tutaj także inne środki dotyczącej tej decyzji sądu, ale przyznam, że przyjęliśmy ją z dużym zaskoczeniem - podkreślił prokurator generalny.
Żurek wskazał też na część uzasadnienia sądu. Ocenił, że ma ona charakter polityczny. - To dla nas nie do zaakceptowania - mówił minister. Zwrócił uwagę na argumentację sądu, który mówi o tym, że Romanowski dostał na Węgrzech azyl. Żurek podkreślił, że ten obowiązuje na Węgrzech, a nie w całej UE, gdzie obowiązywałby ENA. - To jest bardzo niespójne - mówił polityk.
Romanowski nie zgadza się z działaniami prokuratury
Obrońca Romanowskiego mec. Bartosz Lewandowski informował w piątek po wyroku, że sąd podzielił jego pogląd, iż w śledztwie dotyczącym Romanowskiego dochodziło do "bezprawnego nacisku politycznego, a działania organów ścigania stanowią zagrożenie dla praw i wolności chronionych w konstytucji i prawie międzynarodowym".
Również Marcin Romanowski nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów oraz nie godzi się z działaniami polskich władz, określając je mianem "bezprawia".