W skrócie Prokuratura ponownie złożyła wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania dla Marcina Romanowskiego w związku z zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Sąd Okręgowy w Warszawie wcześniej uchylił ENA mimo informacji o azylu politycznym Romanowskiego na Węgrzech i odmowie Interpolu dotyczącej wydania czerwonej noty.

Minister Waldemar Żurek uznał decyzję sądu za bezprecedensową i niespójną, natomiast Romanowski i jego obrońca nie zgadzają się z działaniami prokuratury, zarzucając im naciski polityczne.

Szef Ministerstwa Sprawiedliwości informował w piątek, że prokuratura złoży ponowny wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania dla Marcina Romanowskiego.

Wcześniej tego dnia poinformowano o uchyleniu przez sąd ENA wydanego wobec Romanowskiego.

Marcin Romanowski - poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości - jest podejrzewany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu.

19 grudnia 2024 roku Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek prokuratury wydał wobec niego Europejski Nakaz Aresztowania (ENA). - Wtedy przedstawiono mu 11 zarzutów - przekazał Waldemar Żurek.

- Na przełomie lutego i marca 2025 roku mamy kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Marcina Romanowskiego o dalsze osiem zarzutów. Sejm uchyla ten immunitet - dodał minister.

Ponowny wniosek o ENA dla Marcina Romanowskiego. Waldemar Żurek tłumaczy

- 26 sierpnia 2025 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie trafia wniosek o rozszerzenie ENA. Ten wniosek zawiera informacje, że pan Romanowski ma udzielony azyl polityczny na Węgrzech i że Interpol odmawia wydania czerwonej noty. Sąd ma pełną wiedzę o tych dwóch faktach - podkreślił Waldemar Żurek.

- 23 października sąd dodaje nowe czyny do ENA. Sąd, mając wiedzę, o azylu politycznym, o czerwonej nocie, stosuje rozszerzony ENA wobec pana Romanowskiego. Budzi to naszą poważną wątpliwość, jak można w uzasadnieniu tego uchylenia mówić, że sąd nie wiedział o tym. To było w aktach sprawy - powiedział szef resortu sprawiedliwości.

Następnie Żurek powiedział o kolejnej sprawie "która jest zadziwiająca". - 19 grudnia sąd uchyla ENA, nie mając akt sprawy, bo akta sprawy są w prokuraturze - dodał Żurek. Podkreślił ponadto, że sąd nie zawiadomił prokuratury o posiedzeniu.

Żurek ocenia decyzję sądu o uchyleniu ENA. "Bez precedensu"

- To jest rzecz bez precedensu - ocenił działania sądu minister Żurek. - My będziemy próbować wnosić tutaj także inne środki dotyczącej tej decyzji sądu, ale przyznam, że przyjęliśmy ją z dużym zaskoczeniem - podkreślił prokurator generalny.

Żurek wskazał też na część uzasadnienia sądu. Ocenił, że ma ona charakter polityczny. - To dla nas nie do zaakceptowania - mówił minister. Zwrócił uwagę na argumentację sądu, który mówi o tym, że Romanowski dostał na Węgrzech azyl. Żurek podkreślił, że ten obowiązuje na Węgrzech, a nie w całej UE, gdzie obowiązywałby ENA. - To jest bardzo niespójne - mówił polityk.

Romanowski nie zgadza się z działaniami prokuratury

Obrońca Romanowskiego mec. Bartosz Lewandowski informował w piątek po wyroku, że sąd podzielił jego pogląd, iż w śledztwie dotyczącym Romanowskiego dochodziło do "bezprawnego nacisku politycznego, a działania organów ścigania stanowią zagrożenie dla praw i wolności chronionych w konstytucji i prawie międzynarodowym".

Również Marcin Romanowski nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów oraz nie godzi się z działaniami polskich władz, określając je mianem "bezprawia".

