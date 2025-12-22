Chinka poszukiwana czerwoną notą Interpolu. Akcja służb na lotnisku Chopina

Na warszawskim Okęciu funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali obywatelkę Chin, poszukiwaną przez francuski wymiar sprawiedliwości. Za 63-latką wystawiono Europejski Nakaz Aresztowania oraz czerwoną notę Interpolu. Kobieta jest podejrzana o poważne przestępstwa kryminalne i gospodarcze. Do zatrzymania doszło tuż po jej przylocie z Rzymu.

Samochód Straży Granicznej zaparkowany na płycie lotniska przy nocnym oświetleniu, w tle widoczne samoloty pasażerskie oraz oznakowania lotniskowe.
Obywatelka Chin zatrzymana na lotnisku Chopina (zdj. ilustracyjne)

  • Na lotnisku Chopina zatrzymano 63-letnią obywatelkę Chin, która była poszukiwana na podstawie europejskiego nakazu aresztowania oraz czerwonej noty Interpolu.
  • Kobieta była ścigana za poważne przestępstwa kryminalne, gospodarcze, finansowe oraz przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej.
  • Zatrzymana trafi do warszawskiej prokuratury, gdzie zapadną dalsze decyzje dotyczące jej ekstradycji.
Na lotnisku im. Fryderyka Chopina zatrzymano 63-letnią obywatelkę Chin poszukiwaną wydanymi przez władze Francji Europejskim Nakazem Aresztowania i czerwoną notą Interpolu.

Rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Dagmara Bielec przekazała, że do zatrzymania doszło w niedzielę bezpośrednio po przylocie kobiety z Rzymu.

Warszawa. 63-letnia Chinka zatrzymana na lotnisku Chopina

"Europejski Nakaz Aresztowania został wydany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw gospodarczych i finansowych oraz czynów godzących w porządek i bezpieczeństwo publiczne" - przekazała rzecznik w komunikacie.

    Czerwona nota Interpolu dotyczyła oszustw, prania pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

    Kobieta zostanie przewieziona do warszawskiej prokuratury, gdzie prowadzone będą dalsze czynności procesowe związane z realizacją ENA.

    Obywatelka Chin w rękach polskich służb. Była poszukiwana czerwoną notą Interpolu

    "Czerwona nota" oznacza najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań i jest informacją dla służb wszystkich krajów, że poszukiwany jest niebezpiecznym przestępcą. To kategoria oznaczająca poszukiwania w celu aresztowania i ekstradycji.

    Interpol to skrócona nazwa International Criminal Police Organization, czyli międzynarodowej organizacji policji, która zakłada współpracę państw w celu zwalczania przestępczości.

