Na lotnisku im. Fryderyka Chopina zatrzymano 63-letnią obywatelkę Chin poszukiwaną wydanymi przez władze Francji Europejskim Nakazem Aresztowania i czerwoną notą Interpolu.

Rzeczniczka komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej mjr SG Dagmara Bielec przekazała, że do zatrzymania doszło w niedzielę bezpośrednio po przylocie kobiety z Rzymu.

"Europejski Nakaz Aresztowania został wydany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw gospodarczych i finansowych oraz czynów godzących w porządek i bezpieczeństwo publiczne" - przekazała rzecznik w komunikacie.

Czerwona nota Interpolu dotyczyła oszustw, prania pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Kobieta zostanie przewieziona do warszawskiej prokuratury, gdzie prowadzone będą dalsze czynności procesowe związane z realizacją ENA.

"Czerwona nota" oznacza najwyższy stopień międzynarodowych poszukiwań i jest informacją dla służb wszystkich krajów, że poszukiwany jest niebezpiecznym przestępcą. To kategoria oznaczająca poszukiwania w celu aresztowania i ekstradycji.

Interpol to skrócona nazwa International Criminal Police Organization, czyli międzynarodowej organizacji policji, która zakłada współpracę państw w celu zwalczania przestępczości.

