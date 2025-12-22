Miejscowe służby zgłoszenie o zapadlisku otrzymały o godz. 4:22 (5:22 polskiego czasu). Służba ratunkowa i pożarnicza hrabstwa Shropshire (SFRS) określiła to jako "poważny incydent w Whitchurch". Część kanału wodnego przebiegającego przez tę miejscowość zapadła się, a znaczne ilości wody wsiąkły w okoliczną ziemię - podał SFRS.

Barki zawisły na krawędzi. "Mogą się osunąć w każdym momencie"

Na miejsce wysłano 50 ratowników. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie zginął ani nie został ranny. Według komunikatu SFRS trzy łodzie utknęły w rozwijającym się zapadlisku, które ma około 50 metrów długości. Barki osiadły na dnie, kiedy woda z kanału odpłynęła na okoliczne pola.

"Woda z kanału wyciekła na okoliczne pola. 15 osób trzeba było ewakuować do bezpiecznego miejsca i kilka łodzi ucierpiało: niektóre spłynęły na pole, a niektóre spoczywają na dnie kanału" - powiedział szef lokalnego oddziału SFRS Scott Hurford, cytowany przez BBC.

Rozwiń

Andy Hall, radny z Whitchurch, powiedział że dwie barki utknęły na dnie zapadliska, a dwie inne zawisły na jego krawędzi i "mogą się osunąć w każdym momencie".

"Ludzie myśleli, że to trzęsienie ziemi" - opisywał reakcje świadków Hall. Mężczyzna dodał, że w dwóch barkach, które opadły na dno zapadliska, nikogo nie było, zaś osoby z łodzi "balansujących na krawędzi" zapadliska ratownicy ewakuowali.

Nie wiadomo, co spowodowało powstanie zapadliska, przyczyn zdarzenia poszukają teraz specjaliści.

"To brzmiało naprawdę niezwykle". Liny cumownicze wytrzymały

Brytyjskim mediom udało się porozmawiać z jedną z osób mieszkających na przycumowanych do brzegu barek.

Lorraine Barlow mieszka na barce o nazwie "The Singing Kettle" (pol. "Śpiewający czajnik"). Telewizji BBC powiedziała, że około 4:20 w nocy poczuła, że w wodzie w kanale powstał jakiś silny prąd i "to brzmiało naprawdę niezwykle".

Kobieta opisuje, że jej łódź się przechyliła, a liny, którymi była przycumowana do brzegu, napięły się. Następnie zorientowała się, że w kanale nie było już wody.

Rozwiń

Po opuszczeniu barki Barlow zobaczyła służby ratunkowe działające w okolicy. "To było coś okropnego, bałam się o innych ludzi". Ostatecznie nikomu nic się nie stało.

Źródło: BBC, Shropshirefire.gov.uk

-----

"Gość Wydarzeń": Prof. Andrzej Fal o rozszerzeniu prohibicji Polsat News