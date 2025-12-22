Wojna w Ukrainie
Brawurowa akcja partyzantów. Wkradli się na lotnisko, Rosjanie w szoku

Ukraiński wywiad chwali się udaną operacją na terenie Rosji. Partyzanci wkradli się na lotnisko wojskowe pod Lipieckiem i podpalili dwa myśliwce. Następnie niepostrzeżenie uciekli. Straty Rosjan mają sięgać 100 milionów dolarów. Ukraińcy wyjawiają, ile i jak przygotowywano się do tej operacji.

W centrum wojskowy myśliwiec na tle nieba, po bokach kadry z silnymi eksplozjami i rozbłyskami ognia, sugerujące atak lub bombardowanie.
Ukraiński partyzanci wkradł się na rosyjskie lotnisko. Udana operacjaFacebook / Ukraiński wywiad | APEast News

  • Ukraińscy partyzanci przeprowadzili udaną akcję na rosyjskim lotnisku wojskowym w obwodzie lipieckim, niszcząc dwa myśliwce Su-30.
  • Atak był starannie zaplanowany i przeprowadzony nocą 21 grudnia, a szacowane straty Rosji mogą sięgnąć nawet 100 milionów dolarów.
  • To kolejny przykład skutecznych działań Ukrainy, które ostatnio obejmowały też atak dronów na lotnisko Belbek na Krymie.
Akcję ukraińskich partyzantów w obwodzie lipieckim w Rosji opisuje The Kyiv Independent, powołując się na ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Do ataku na rosyjskim lotnisku doszło w nocy z 20 na 21 grudnia. Operację przeprowadzono na terenie obiektu wojskowego pod Lipieckiem, około 340 km od granicy z Ukrainą.

Jak czytamy, planowanie uderzenia trwało dwa tygodnie. W tym czasie dokładnie przestudiowano ruchy wojskowych na terenie obiektu i obserwowano, jak wyglądają harmonogramy wart, startów i trasy patroli.

    Wojna w Ukrainie. Partyzant wkradł się na lotnisko Rosji. Su-30 w ogniu

    Agent, który przeprowadził akcję, miał dostać się na lotnisko, podpalić rosyjskie myśliwce zaparkowane w hangarze i niepostrzeżenie uciec z zagrożonego terenu.

    Początkowo HUR informował, że w wyniku operacji uszkodzeniu uległy Su-30 i Su-27, jednak potem doprecyzowano, że chodzi o dwa myśliwce wielozadaniowe Su-30.

    Zdaniem funkcjonariuszy ukraińskiego wywiadu straty Rosji sięgnąć mogą 100 milionów dolarów.

    To w ostatnim czasie kolejna udana operacja Ukrainy. 20 grudnia ukraińskie drony przeprowadziły atak na wojskowe lotnisko Belbek na okupowanym tymczasowo przez Rosję Krymie.

    Źródło: The Kyiv Independent

