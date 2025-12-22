W skrócie Ukraińscy partyzanci przeprowadzili udaną akcję na rosyjskim lotnisku wojskowym w obwodzie lipieckim, niszcząc dwa myśliwce Su-30.

Atak był starannie zaplanowany i przeprowadzony nocą 21 grudnia, a szacowane straty Rosji mogą sięgnąć nawet 100 milionów dolarów.

To kolejny przykład skutecznych działań Ukrainy, które ostatnio obejmowały też atak dronów na lotnisko Belbek na Krymie.

Akcję ukraińskich partyzantów w obwodzie lipieckim w Rosji opisuje The Kyiv Independent, powołując się na ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

Do ataku na rosyjskim lotnisku doszło w nocy z 20 na 21 grudnia. Operację przeprowadzono na terenie obiektu wojskowego pod Lipieckiem, około 340 km od granicy z Ukrainą.

Jak czytamy, planowanie uderzenia trwało dwa tygodnie. W tym czasie dokładnie przestudiowano ruchy wojskowych na terenie obiektu i obserwowano, jak wyglądają harmonogramy wart, startów i trasy patroli.

Wojna w Ukrainie. Partyzant wkradł się na lotnisko Rosji. Su-30 w ogniu

Agent, który przeprowadził akcję, miał dostać się na lotnisko, podpalić rosyjskie myśliwce zaparkowane w hangarze i niepostrzeżenie uciec z zagrożonego terenu.

Początkowo HUR informował, że w wyniku operacji uszkodzeniu uległy Su-30 i Su-27, jednak potem doprecyzowano, że chodzi o dwa myśliwce wielozadaniowe Su-30.

Zdaniem funkcjonariuszy ukraińskiego wywiadu straty Rosji sięgnąć mogą 100 milionów dolarów.

To w ostatnim czasie kolejna udana operacja Ukrainy. 20 grudnia ukraińskie drony przeprowadziły atak na wojskowe lotnisko Belbek na okupowanym tymczasowo przez Rosję Krymie.

Źródło: The Kyiv Independent

