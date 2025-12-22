W skrócie USA po raz kolejny próbują zatrzymać wenezuelski tankowiec na wodach międzynarodowych.

Statek Bella 1, przewożący ropę naftową, uciekł przed przejęciem przez amerykańską Straż Przybrzeżną.

Rosną napięcia między USA i Wenezuelą, a Caracas zapowiada skargę do ONZ po zatrzymaniu innego tankowca.

Prezydent USA nie wyklucza możliwości otwartej wojny z Wenezuelą oraz kolejnych zatrzymań tankowców.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Anonimowy przedstawiciel amerykańskiej administracji przekazał w rozmowie z CBS News, że niedzielne poszukiwania dotyczyły "objętego sankcjami statku floty ciemnej, który jest częścią nielegalnego unikania sankcji przez Wenezuelę".

Zatrzymany statek miał pływać pod fałszywą flagą i był objęty sądowym nakazem przejęcia.

Brytyjska organizacja Vanguard badająca m.in. bezpieczeństwo na morzu zidentyfikowała tankowiec jako Bella 1, wykorzystywany do przewozu ropy naftowej. Statek znalazł się na amerykańskiej liście sankcji w 2024 roku w związku z "przewożeniem ładunku objętego sankcjami".

Jak donosi "The New York Times", tankowiec "nie poddał się abordażowi" i odpłynął na północny-wschód, dalej ścigany przez siły amerykańską Straż Przybrzeżną.

Rośnie napięcie na linii USA-Wenezuela. Na celowniku tankowce

Zaledwie w sobotę siły USA zatrzymały na wodach międzynarodowych u wybrzeży Wenezueli inny statek. Reuters podał, że tankowiec Centuries, załadowany w Wenezueli pod fałszywą nazwą Crag, przewoził około 1,8 mln baryłek tamtejszej ropy. Władze w Caracas zapowiedziały wniesienie w tej sprawie skargi do ONZ.

Przejęcie wenezuelskich statków to kolejny etap kampanii wymierzonej przeciwko prezydentowi Wenezueli, Nicolasowi Maduro. Od początku drugiej prezydenckiej kadencji Donalda Trumpa, USA podwoiły nagrodę za informacje, które doprowadzą do schwytania polityka i członków jego rządu.

Wenezuelski przywódca określił działania amerykańskich służb mianem "piractwa".

W wywiadzie telefonicznym dla NBC News prezydent USA nie wykluczył rozpoczęcia otwartej wojny z Wenezuelą. Zapytany czy uważa, że przeprowadzane ataki na łodzie domniemanych handlarzy narkotyków mogą doprowadzić do konfliktu zbrojnego, Trump odparł, że to możliwe. Zapowiedział również zatrzymania kolejnych tankowców.

Źródło: PAP, BBC, Reuters, CBS News, "The New York Times", NBC News

"Gość Wydarzeń": Prof. Andrzej Fal o rozszerzeniu prohibicji Polsat News