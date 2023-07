Sejm zadecydował ws. immunitetów posłów PiS

Sejm odrzucił w piątek wnioski oskarżyciela subsydiarnego Rafała Gawła z dnia 6 lutego 2022 r., przedłożonych przez adwokat Magdalenę Spisak, o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej czwórki posłów PiS: Joanny Lichockiej, Piotra Glińskiego, Mariusza Błaszczaka i Pawła Szefernakera.

Sejm nie uchylił immunitetów posłów PiS

Za uchyleniem immunitetu posłanki, członka Rady Mediów Narodowych Joanny Lichockiej było 193 posłów, przeciw 249, wstrzymało się pięciu posłów. Za uchyleniem immunitetu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, posła Piotra Glińskiego było 194 posłów, przeciw 246, wstrzymało się czterech.

Reklama

Za uchyleniem immunitetu szefa MON, posła Mariusza Błaszczaka było 196 posłów, przeciw 248, wstrzymało się dwóch posłów. Za uchyleniem immunitetu wiceszefa MSWiA, posła Pawła Szefernakera było 195 posłów, przeciw 246, wstrzymało się trzech.

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych rekomendowała Sejmowi odrzucenie wniosków o uchylenie immunitetu całej czwórki posłów.

"Posłowie przyczyniali się do siania nienawiści"

Chodzi o propagowanie na Twitterze przez tych posłów spotu "Bezpieczny samorząd" w ramach kampanii przed wyborami samorządowymi w 2018 roku. Jak mówiła adwokat Magdalena Spisak na posiedzeniu komisji regulaminowej, spot "w oczywisty sposób wywoływał uczucie wrogości, braku akceptacji i złości w stosunku do uchodźców", a posłowie propagując go w swoich mediach społecznościowych przyczyniali się do siania nienawiści.

Autor subsydiarnego aktu oskarżenia Rafał Gaweł to założyciel Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

Subsydiarny akt oskarżenia może być złożony, gdy organy ścigania dwukrotnie odmawiają wszczęcia dochodzenia lub je umarzają. Wówczas osoba pokrzywdzona może złożyć taki wniosek, włączając się tym samym do postępowania sądowego i biorąc na siebie rolę oskarżyciela.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!