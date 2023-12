- Przyszedł silny pan zapowiedziany przez Donalda Tuska, przyszedł silny pan do siedziby TVP po to, żeby wyprowadzić posłów. Szarpał moich kolegów, a mnie poturbował. Tyle mówiliście o prawach kobiet, mieliście usta pełne frazesów podczas kampanii wyborczej, 13 grudnia wprowadziliście program "zemsta plus" i "chaos plus", ale to są wasze standardy stanu wojennego, wstydźcie się - mówiła Borowiak w Sejmie w środę, kiedy Donalda Tuska nie było w sali obrad.