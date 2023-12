Podczas siłowej próby zmiany w gabinecie ustępującego prezesa TVP Mateusza Matyszkowicza , ucierpiała posłanka PiS, Joanna Borowiak . Kiedy nowe władze wchodziły do gabinetu, miała zostać uderzona, a może - jak sama mówi - "zmiażdżona" drzwiami. Na miejsce przyjechały pogotowie i policja, a parlamentarzystka trafiła do szpitala na badania. Interii udało się z nią porozmawiać, kiedy opuszczała placówkę.

- Jestem po serii badań, które miały wykluczyć urazy wewnętrzne. Mam rękę na temblaku, uszkodzony bark, stłuczenie. Przyjmuję leki przeciwbólowe. Najważniejsze jest to, że doszło do fizycznego ataku na mnie jako na posła - mówi nam Borowiak. - Ten człowiek wiedział, że ma do czynienia z parlamentarzystami. Kiedy chciał nam uniemożliwić interwencję poselską, podkreślałam: nie miał prawa tego robić - dodaje.