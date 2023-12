Niespodzianką, którą zapowiadali Nowacka i Sienkiewicz, okazała się dymisja małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak . To symboliczny moment, bo od 2016 roku Nowak przez ówczesną opozycję była utożsamiana ze wszystkim, co w polskiej edukacji złe, jak powtarzali parlamentarzyści tych formacji. Po zmianie władzy stało się jasne, że dotychczasowa kurator odejdzie ze stanowiska.

Kurator Barbara Nowak odwołana. "Czarny czas i średniowiecze właśnie się skończyło"

- W porozumieniu z panem wojewodą Krzysztofem Klęczarem powołaliśmy osobę, która będzie na czas przejściowy pełniła obowiązki małopolskiego kuratora - przekazała szefowa resortu. Dodała, że "to naprawdę dobra wiadomość dla szkół" , ponieważ Nowak "zajmowała się absolutnie nie tym, czym powinien zajmować się kurator oświaty".

- Kuratorium nie jest od zakazywania udziału w spektaklach, od karania dyrektorów za sprawy polityczne albo od wyjątkowo ostrych polemik na Twitterze. Kuratorium jest od pomagania szkołom. To jest pierwsze odwołanie kuratora - pozostałe 15 nastąpią do końca tego roku - podkreśliła minister.

Nowe porządki bez zaskoczeń. Kuratoria do rewizji

Kim jest Barbara Nowak?

Przez ostatnie lata Barbara Nowak stała się najbardziej rozpoznawalną kuratorką w Polsce. To ona w ostatnim czasie stała się symbolem z jednej strony przywiązania do kierunku wyłącznie jednej partii politycznej (PiS), a z drugiej skrajnie konserwatywnych wartości, które często stały w sprzeczności z oczekiwaniami dzieci i młodzieży. Nowak - w przeciwieństwie do innych kuratorów - raz po raz angażowała się także w polityczne i kościelne wydarzenia. Miała bardzo dobre relacje z czołowymi politykami PiS, jak Ryszard Terlecki, czy z dostojnikami kościelnymi, jak abp Marek Jędraszewski.