Odkąd we wtorek Sejm przyjął uchwałę dotyczącą zmian w mediach publicznych, politycy PiS postanowili fizycznie wesprzeć m.in. pracowników TVP. We wtorek wieczorem działacze Jarosława Kaczyńskiego stawili się tłumnie w siedzibie telewizji przy ul. Woronicza i przy Placu Powstańców Warszawy.

W środę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło, że jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa decyduje się odwołać dotychczasowe zarządy TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. To samo tyczy się rad nadzorczych. Z takimi działaniami nie zgadzają się politycy PiS.

Nie zmienia to jednak faktu, że ok. godz. 11 TVP Info oraz rozgłośnie regionalne przestały nadawać swój sygnał. Z kolei w biurze prezesa przy ul. Woronicza doszło do przepychanek z udziałem polityków obozu Zjednoczonej Prawicy. "Wynajęte osiłki Sienkiewicza próbują przejąć gabinet prezesa Matyszkowicza. Jesteśmy na Woronicza razem z posłami" - niedługo później zaalarmował Sebastian Łukaszewicz, poseł Solidarnej Polski.