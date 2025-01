- Jeśli Rafał Trzaskowski wiedział o sprawie gazu rosyjskiego w warszawskich autobusach, kompromituje go to jako polityka. Jeśli tego nie wiedział, kompromituje go to jako osobę, która chce być zwierzchnikiem Sił Zbrojnych RP i strażnikiem bezpieczeństwa Polaków - powiedział poseł Jan Dziedziczak (PiS). Parlamentarzyści opozycji domagają się wyjaśnień w sprawie i zwołania sejmowej komisji spraw wewnętrznych z udziałem kierownictwa MSWiA oraz prezydenta Warszawy.