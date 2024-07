O złożeniu zawiadomienia na Jarosława Kaczyńskiego Roman Giertych poinformował na platformie X. Do wpisu dołączone zostało także zdjęcie, na którym widać dokument złożony do Prokuratury Okręgowej w Warszawie .

Roman Giertych kontra Jarosław Kaczyński. Jest zawiadomienie do prokuratury

Działania Romana Giertycha to reakcja na ujawnienie w mediach listu Jarosława Kaczyńskiego , który został odnaleziony przez funkcjonariuszy ABW podczas przeszukania domu byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego . Prezes PiS zwracał się w nim do Zbigniewa Ziobry " o natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości w kampanii wyborczej".

List Kaczyńskiego do Ziobry. "Pamięć zawodzi"

Do sprawy listu odniósł się także sam zainteresowany. Prezes PiS stwierdził, że nie pamięta sytuacji jednak "minister Romanowski twierdzi, że do niego taki list dotarł, więc zakłada, że może po prostu zawodzi go pamięć ".

- Zakładając, że taki list został wysłany, ja za to stu procent nie daję, ale zakładam na chwilę, to był on wynikiem czegoś, co zdarza się w każdej kampanii wyborczej. Posłowie przeżywają pewien specyficzny stan psychiczny, który powoduje, że strasznie się denerwują tym co robią inni posłowie, ich kampaniami wyborczymi. Chodzi oczywiście o tych, którzy konkurują w jednym okręgu - mówił.