Donald Tusk skomentował poniedziałkowe doniesienia w sprawie listu dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości, który do Zbigniewa Ziobro miał wysłać Jarosław Kaczyński. - Mam tylko trzy pytania do Jarosława Kaczyńskiego i powinien na nie odpowiedzieć. Nie dlatego, że ja zadaję te pytania, ale dlatego, że jest on to winien opinii publicznej i swoim wyborcom - zwrócił się do prezesa PiS podczas konferencji w Rzeszowie.